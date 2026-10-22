В Кении лидеры оппозиции Марта Каруа, Ндинди Ньоро и Фред Матианги раскритиковали обещания президента Уильяма Руто снизить налог PAYE для людей с низкими доходами и увеличить лимит заимствований в фонде Hustler Fund. Они заявили, что эти шаги являются предвыборными обещаниями в преддверии всеобщих выборов 2027 года, сообщает Nation Kenya.

Политики выступили 21 октября в городе Нджоро, округ Накуру. По их словам, президент озвучил налоговые инициативы и планы в отношении Hustler Fund во время празднования Дня героев Mashujaa Day.

Критика экономической политики

Лидер People’s Party of Kenya Ндинди Ньоро обвинил Руто в невыполнении обещаний, данных во время избирательной кампании 2022 года. Он заявил, что новые предложения не решат проблем обычных граждан, которые, по его словам, страдают от высокой стоимости жизни.

Ньоро также поставил под сомнение заявления президента о стабилизации экономики. Оппозиционер утверждает, что темпы экономического роста Кении ниже, чем у ряда стран региона, а рост пока не принес ощутимого облегчения домохозяйствам и бизнесу.

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Планы оппозиции на выборы

Ньоро и лидер People’s Liberation Party Марта Каруа заявили, что оппозиционные силы намерены объединиться вокруг одного кандидата на президентских выборах 2027 года. Каруа призвала политические партии, стремящиеся присоединиться к оппозиционному движению, действовать сообща и избегать внутренних конфликтов.

Каруа заявила, что оппозиционное правительство сосредоточилось бы на создании рабочих мест и доступности базовых товаров, в том числе продовольствия. Она также призвала избирателей не поддерживать политиков, которые после избрания не выполняют предвыборные обещания.

В свою очередь лидер Jubilee Party Фред Матианги заявил, что правительство не урегулировало забастовку преподавателей университетов. Он призвал власти провести переговоры и выполнить обязательства перед работниками университетов, чтобы возобновить обучение.

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