Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил в Гаване, что Соединенные Штаты оказывают давление на государства — члены ООН в преддверии голосования по резолюции с призывом отменить американское торговое эмбарго против острова. По его словам, представители США угрожали странам, которые поддержат Кубу, отказом в выдаче виз и торгово-экономическими санкциями.

Заявление Кубы

Как сообщает TimesLIVE, Родригес назвал давление со стороны Государственного департамента США беспрецедентным. Он утверждает, что американские чиновники пытались склонить членов ООН к изменению позиции во время голосования.

Государственный департамент США не сразу ответил на запрос Reuters относительно этих обвинений. В то же время посол США в ООН Майк Уолц ранее на этой неделе призвал страны голосовать против резолюции в поддержку Кубы, заявив, что она является оправданием угнетения и тяжелого положения кубинцев.

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Голосование в ООН

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН ожидается 27–28 октября. Резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако с 1992 года ее ежегодно принимали значительным большинством голосов в пользу Кубы.

США поддерживают торговое эмбарго против Кубы более 60 лет. С января администрация президента Дональда Трампа усилила давление на остров, введя топливную блокаду и жесткие санкции против ряда кубинских чиновников и государственных структур. Отменить эмбарго может только Конгресс США.

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