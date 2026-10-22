Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez oświadczył w Hawanie, że Stany Zjednoczone wywierają presję na państwa członkowskie ONZ przed głosowaniem nad rezolucją wzywającą do zniesienia amerykańskiego embarga handlowego wobec wyspy. Według niego przedstawiciele USA grozili krajom, które poprą Kubę, odmową wydawania wiz oraz sankcjami handlowymi i gospodarczymi.

Oświadczenie Kuby

Jak informuje TimesLIVE, Rodríguez nazwał presję ze strony Departamentu Stanu USA bezprecedensową. Twierdzi, że amerykańscy urzędnicy próbowali nakłonić członków ONZ do zmiany stanowiska podczas głosowania.

Departament Stanu USA nie odpowiedział od razu na zapytanie Reutersa dotyczące tych oskarżeń. Jednocześnie ambasador USA przy ONZ Mike Waltz na początku tego tygodnia wezwał państwa do głosowania przeciw rezolucji popierającej Kubę, twierdząc, że stanowi ona usprawiedliwienie dla ucisku i ciężkiego położenia Kubańczyków.

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Głosowanie w ONZ

Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jest oczekiwane 27–28 października. Rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej, jednak od 1992 roku jest co roku przyjmowana znaczną większością głosów na korzyść Kuby.

USA utrzymują embargo handlowe wobec Kuby od ponad 60 lat. Od stycznia administracja prezydenta Donalda Trumpa zwiększyła presję na wyspę, wprowadzając blokadę paliwową i surowe sankcje wobec szeregu kubańskich urzędników oraz struktur państwowych. Embargo może znieść wyłącznie Kongres USA.

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