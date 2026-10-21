W Izraelu lider partii Jaszar Gadi Ajzenkot oświadczył, że nie dołączy do koalicji ani nie będzie pracował w rządzie kierowanym przez premiera Binjamina Netanjahu. Jak powiedział, stanowisko to nie zmieni się nawet w przypadku porozumienia o rotacji na stanowisku premiera, informuje The Jerusalem Post.

Oświadczenie na antenie 103FM

Ajzenkot przedstawił to stanowisko w rozmowie z radiostacją 103FM w środę. Publikacja zaznacza, że po raz pierwszy publicznie oświadczył, iż nie chce wejść do koalicji ani służyć w rządzie kierowanym przez Netanjahu.

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Polityk kategorycznie odrzucił również wariant porozumienia rotacyjnego dotyczącego stanowiska szefa rządu. Podkreślił, że nie będzie służył pod kierownictwem Netanjahu nawet w takim formacie.

Warunek rezygnacji

Według Ajzenkota, gdyby znalazł się w rządzie kierowanym przez Netanjahu w wyniku porozumienia o rotacji, opuściłby stanowisko w ciągu godziny. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących możliwego składu koalicji ani warunków takiego porozumienia.

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