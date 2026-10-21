В Пекине, Китай, глава Канцелярии по делам Тайваня Сун Тао встретился с делегацией Национального комитета по американской внешней политике (NCAFP), которую возглавила президент и генеральный директор организации Сьюзен М. Эллиотт. В ходе переговоров китайский чиновник призвал американскую сторону выступать против независимости Тайваня и с максимальной осторожностью подходить к тайваньскому вопросу, сообщает South China Morning Post.

Позиция Пекина

По данным Канцелярии по делам Тайваня, Сун Тао сослался на недавний саммит председателя КНР Си Цзиньпина с американским руководством. Он заявил, что Китай твердо защищает национальный суверенитет и территориальную целостность.

Также Сун Тао сказал, что Пекин продолжит расширять экономические и культурные обмены через Тайваньский пролив, чтобы углублять интеграционное развитие. В то же время он заявил о намерении решительно противодействовать внешнему вмешательству и сепаратистской деятельности.

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Заявление американской делегации

Сьюзен М. Эллиотт от имени делегации подчеркнула необходимость поддерживать тесные каналы связи между США и Китаем в условиях нестабильной международной ситуации. По ее словам, обмены и интеграционное развитие между берегами Тайваньского пролива способствуют миру и стабильности в регионе.

Представительница NCAFP заявила, что организация и далее будет стремиться играть посредническую роль в содействии мирному развитию отношений через пролив и конструктивной стратегической стабильности между Вашингтоном и Пекином.

Пекин считает Тайвань частью Китая и заявляет о возможности объединения силой при необходимости. Большинство государств, включая США, не признают Тайвань независимым государством, в то же время Вашингтон выступает против силового захвата острова и обязался поставлять ему вооружение. Издание отмечает, что встреча стала продолжением контактов в формате Track 1.5, хотя переговоры Канцелярии по делам Тайваня с американскими группами происходят нечасто.

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