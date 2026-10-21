W Pekinie w Chinach dyrektor Biura ds. Tajwanu Song Tao spotkał się z delegacją Narodowego Komitetu ds. Amerykańskiej Polityki Zagranicznej (NCAFP), której przewodniczyła prezeska i dyrektorka generalna organizacji Susan M. Elliott. Podczas rozmów chiński urzędnik wezwał stronę amerykańską do sprzeciwiania się niepodległości Tajwanu oraz do zachowania najwyższej ostrożności w kwestii Tajwanu, informuje South China Morning Post.

Stanowisko Pekinu

Według Biura ds. Tajwanu Song Tao powołał się na niedawny szczyt przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga z amerykańskim kierownictwem. Oświadczył, że Chiny zdecydowanie chronią suwerenność narodową i integralność terytorialną.

Song Tao powiedział również, że Pekin będzie nadal rozszerzał wymianę gospodarczą i kulturalną przez Cieśninę Tajwańską, aby pogłębiać rozwój integracyjny. Jednocześnie zadeklarował zamiar zdecydowanego przeciwdziałania zewnętrznej ingerencji i działalności separatystycznej.

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Oświadczenie delegacji amerykańskiej

Susan M. Elliott, występując w imieniu delegacji, podkreśliła potrzebę utrzymywania ścisłych kanałów komunikacji między USA a Chinami w warunkach niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Jej zdaniem wymiana i rozwój integracyjny między obiema stronami Cieśniny Tajwańskiej przyczyniają się do pokoju i stabilności w regionie.

Przedstawicielka NCAFP oświadczyła, że organizacja nadal będzie dążyć do odgrywania roli pośrednika w promowaniu pokojowego rozwoju relacji po obu stronach cieśniny oraz konstruktywnej stabilności strategicznej między Waszyngtonem a Pekinem.

Pekin uważa Tajwan za część Chin i deklaruje możliwość zjednoczenia siłą, jeśli będzie to konieczne. Większość państw, w tym USA, nie uznaje Tajwanu za niepodległe państwo, jednocześnie Waszyngton sprzeciwia się siłowemu zajęciu wyspy i zobowiązał się dostarczać jej uzbrojenie. Publikacja zaznacza, że spotkanie było kontynuacją kontaktów w formule Track 1.5, choć rozmowy Biura ds. Tajwanu z amerykańskimi grupami odbywają się rzadko.

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