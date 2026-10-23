南非选举委员会（IEC）在定于11月4日举行的地方选举前，加强了夸祖鲁-纳塔尔省投票站和选举材料仓库的安全措施。TimesLIVE报道称，警方将守卫仓库和投票站，以防止投票受到干扰。

夸祖鲁-纳塔尔省IEC副主管Phelelani Mkhwanazi表示，该省共有5,028个投票区，将使用固定场所、帐篷和移动投票站。约有600万选民可能参加投票。

三级安保

省级选举官员Ntombifuthi Masinga表示，仓库将设置三级保护：现有的场所安保、警察以及由委员会雇用的额外保安。她说，这一做法是在2024年发生相关事件后引入的，当时公众人士要求进入仓库，并希望清点选举材料。

投票站的警力数量将根据风险评估确定。投票站负责人可召集执法人员维持秩序，并移走妨碍投票的人员。IEC前副选举官员Mavetu Moseri指出，法律禁止在选举日举行政治集会、游行、示威和其他政治活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新扫描仪与排队管理

委员会还升级了选民服务系统。此前用于扫描条形码且拖慢排队速度的带摄像头平板电脑，已被独立的手持扫描仪取代。选民管理设备的新功能将加快地址核验和投票站内选民办理流程。

在大型投票站，选民将按照名单中的序号而非字母顺序分组。名单计划按每组500人划分。建议选民将身份证件号码发送至32810，以获取其投票站和序号信息。

Masinga表示，截至周四，所需材料已有66%准备就绪：在宪法法院就非洲人国民大会有关提交候选人名单的上诉作出裁决后，选票不得不重新印制。与此同时，IEC强调，技术故障不会中止投票，因为纸质选民名册仍是具有法律效力的文件。

普通选民可穿着带有政党标志的T恤前来投票。在投票区域外，分发T恤、传单和食物，以及组织前往投票站的交通，也都是允许的。作为观察员在投票站内的政党代表和候选人，则不得展示政党标志或影响选民。

关注我们在