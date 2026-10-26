马来西亚槟城一名73岁男子死亡，此前山体滑坡冲击了巴耶特鲁邦丹曼斯里兰拜地区的一栋两层住宅。事件发生于10月25日上午。据Channel NewsAsia报道，应急部门于8时36分接到山体滑坡报告。

三人身处山体滑坡区域

事件发生时，三人身处山体滑坡区域。其中两人获救，但这名73岁男子被困在废墟下。救援人员当场确认其死亡，遗体于约11时被找到。

槟岛市政厅已叫停事发地点附近山坡上一处公寓项目的施工。市政厅市长A. Rajendran表示，作出该决定是为了展开调查。他说，道路项目和公寓建设已持续一年多，该地区也在进行山坡加固工程。

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山体滑坡的初步原因

槟城州基础设施、交通和数字技术行政议员Zairil Khir Johari表示，山体滑坡发生时，山坡部分区域的加固工作尚未完成。他说，发生滑坡的正是其中一处未完成加固的区域。

县官员Isma Suhaimi Shairff指出，尽管天气干燥，现场仍记录到地面移动。根据当局的初步结论，山坡上一条供水管道漏水以及排水系统堵塞，可能导致积水并引发山体滑坡。他还警告称，如果现场地面继续发生位移，一台重型起重机和大型混凝土块可能会倒下。

事发地点附近的疏散

计划用塑料覆盖层遮盖裸露的山坡，以防雨水侵蚀。事发地点附近六栋房屋的居民被命令撤离。

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