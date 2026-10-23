Избирательная комиссия Южной Африки (IEC) усилила меры безопасности на избирательных участках и складах избирательных материалов в провинции Квазулу-Наталь в преддверии местных выборов, назначенных на 4 ноября. Как сообщает TimesLIVE, полиция будет охранять склады и участки, чтобы предотвратить срыв голосования.

По словам заместителя руководителя IEC в Квазулу-Натале Пхелелани Мхванази, в провинции насчитывается 5 028 избирательных округов, где будут использоваться постоянные помещения, палатки и мобильные участки. В голосовании могут принять участие около 6 млн избирателей.

Три уровня охраны

Провинциальная избирательная должностная лицa Нтомбифути Масинга заявила, что склады будут иметь три уровня защиты: существующую охрану помещений, полицейских и дополнительных охранников, нанятых комиссией. По ее словам, такой подход ввели после инцидентов 2024 года, когда представители общественности требовали доступ к складам и хотели пересчитывать избирательные материалы.

Количество полицейских на участках будут определять по результатам оценки рисков. Председатели избирательных участков смогут вызвать правоохранителей для поддержания порядка и удаления людей, препятствующих голосованию. Бывший заместитель избирательного должностного лица IEC Мавету Мосери отметил, что закон запрещает политические собрания, марши, демонстрации и другие политические мероприятия в день выборов.

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Новые сканеры и работа с очередями

Комиссия также обновила систему обслуживания избирателей. Планшеты с камерами, которые ранее использовались для считывания штрихкодов и замедляли очереди, заменили отдельными ручными сканерами. Новые функции устройств для работы с избирателями должны ускорить проверку адресов и обработку избирателей на участках.

На крупных избирательных участках избирателей будут распределять по порядковым номерам в списках, а не по алфавиту. Списки планируют разделить на группы по 500 человек. Избирателям рекомендовали отправить номер удостоверения личности на 32810, чтобы получить информацию о своем участке и порядковом номере.

Масинга сообщила, что по состоянию на четверг было готово 66% необходимых материалов: бюллетени пришлось перепечатать после решения Конституционного суда по апелляции Африканского национального конгресса относительно подачи списков кандидатов. В то же время IEC подчеркнула, что технические сбои не остановят голосование, поскольку бумажный список избирателей остается юридически действительным документом.

Обычным избирателям разрешено приходить в футболках с символикой партий. Раздавать футболки, листовки и еду, а также организовывать транспорт к избирательным участкам, также можно за пределами территории для голосования. Представителям партий и кандидатам, находящимся внутри участков в качестве наблюдателей, запрещено демонстрировать партийную символику или влиять на избирателей.

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