W Republice Południowej Afryki prezydent Partii MK Jacob Zuma odwołał Sibonelo Nomvalo ze stanowiska sekretarza generalnego. Decyzję podjęto kilka dni przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 4 listopada, informuje TimesLIVE.

Przyczyny decyzji kadrowej

Partia oświadczyła, że Nomvalo został zwolniony z obowiązków z powodu obaw dotyczących procesu wyboru radnych miejskich, wewnętrznego frakcjonowania, kwestii podwójnego wynagrodzenia oraz opóźnień w materiałach na kampanię wyborczą.

MK wskazała również na zmiany we frakcji parlamentarnej i administracji parlamentarnej, o których, według partii, nie poinformowano prezydenta, krajowych działaczy ani kolektywu prezydium. Wśród innych zastrzeżeń znalazło się tworzenie wysokiego szczebla komitetów ds. nominacji bez wiedzy odpowiednich struktur kierowniczych partii.

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Partia zaznaczyła, że kwestie te wywołały obawy dotyczące koordynacji organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, rozliczalności i przestrzegania ustalonych procedur.

Tymczasowe kierownictwo

Na pełniącą obowiązki sekretarza generalnego powołano Lindiwe Mtshali. Będzie ona współpracować z krajowym przewodniczącym partii, Mxolisim Phakatim, aby zapewnić ciągłość koordynacji, administracji i pracy organizacyjnej.

Krajowy rzecznik Sifiso Mahlangu będzie dodatkowo, wraz z Mtshali, wykonywał funkcje związane ze stanowiskiem zastępcy sekretarza generalnego. Zachowa stanowisko rzecznika partii. MK oświadczyła, że tymczasowy model ma wspierać ciągłość organizacyjną, wzmacniać koordynację i rozliczalność oraz zapewnić realizację decyzji upoważnionych organów kierowniczych.

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