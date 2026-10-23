В Южно-Африканской Республике президент партии МК Джейкоб Зума отстранил Сибонело Номвало от должности генерального секретаря. Решение было принято за несколько дней до местных выборов, запланированных на 4 ноября, сообщает TimesLIVE.

Причины кадрового решения

Партия заявила, что Номвало был освобождён от исполнения обязанностей из-за обеспокоенности по поводу процесса отбора муниципальных советников, внутренней фракционности, вопросов двойного вознаграждения и задержек с материалами для избирательной кампании.

В МК также указали на изменения в парламентской фракции и парламентской администрации, о которых, по утверждению партии, не были проинформированы президент, национальные должностные лица и коллектив президентства. Среди других замечаний — создание комитетов высокого уровня по назначениям без ведома соответствующих руководящих структур партии.

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В партии отметили, что эти вопросы вызвали обеспокоенность относительно организационной координации, внутренней коммуникации, подотчётности и соблюдения установленных процедур.

Временное руководство

Исполняющей обязанности генерального секретаря назначили Линдиве Мтшали. Она будет работать совместно с национальным председателем партии Мксолиси Пхакати, чтобы обеспечить непрерывность координации, администрирования и организационной работы.

Национальный представитель Сифисо Махлангу дополнительно будет выполнять функции, связанные с должностью заместителя генерального секретаря, вместе с Мтшали. Он сохранит должность представителя партии. В МК заявили, что временная схема должна поддержать организационную непрерывность, усилить координацию и подотчётность, а также обеспечить выполнение решений уполномоченных руководящих органов.

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