W środę w mieście Aden na południu Jemenu doszło do potężnej eksplozji. Jak informuje Al Jazeera, usłyszeli ją dziennikarz stacji oraz przedstawiciel policji, a w pobliżu lotniska widoczny był unoszący się dym.

Dym w pobliżu lotniska

Przedstawiciel policji przekazał, że dym unosił się niedaleko lotniska w Adenie. Według stacji miasto znajduje się pod kontrolą międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu. Korespondentka Al Jazeery Maha Ali, pracująca w Taiz, oświadczyła, że Huti zaatakowali lotnisko w Adenie rakietą balistyczną.

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Oświadczenie Huti

Rzecznik Huti Jahja Sari oświadczył, że celem rakiety balistycznej było centrum operacji koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską w obozie Badr w Adenie. Twierdził, że uderzenie było celne i bezpośrednie.

W materiale stacji twierdzenia te przedstawiono oddzielnie: Maha Ali mówiła o lotnisku, a rzecznik Huti — o centrum operacji w obozie Badr.

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