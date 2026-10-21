В городе Аден на юге Йемена в среду прогремел мощный взрыв. Как сообщает Al Jazeera, его слышали журналист телеканала и представитель полиции, а возле аэропорта был виден поднимающийся дым.

Дым возле аэропорта

Представитель полиции сообщил, что дым поднимался неподалеку от аэропорта Адена. По данным телеканала, город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Корреспондентка Al Jazeera Маха Али, работающая в Таизе, заявила, что хуситы атаковали аэропорт Адена баллистической ракетой.

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Заявление хуситов

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что целью баллистической ракеты был центр военных операций коалиции во главе с Саудовской Аравией в лагере Бадр в Адене. Он утверждал, что удар был точным и прямым.

В материале телеканала эти утверждения приведены отдельно: Маха Али говорила об аэропорте, а представитель хуситов — о центре операций в лагере Бадр.

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