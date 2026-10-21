В Израиле военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали голосовать на военных базах перед выборами в Кнессет, назначенными на 27 октября 2026 года. Для военных открыли более 850 избирательных участков, сообщает Jerusalem Post.

Участки будут работать до дня выборов

По данным ЦАХАЛ, военные избирательные участки останутся доступными до дня голосования. Это должно позволить реализовать избирательное право всем военнослужащим срочной службы и резервистам, однако работа участков будет организована с учетом оперативных потребностей.

Офицер ЦАХАЛ, ответственная за выборы, полковник Веред Бен Йегуда заявила, что армия сделает все необходимое, чтобы выборы состоялись по плану. Она также подчеркнула необходимость обеспечить возможность голосования для каждого военнослужащего, сохраняя внепартийный и государственный характер армии и целостность избирательного процесса.

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Ограничения отпусков в армии

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир в понедельник объявил об ограничении отпусков для всех подразделений. Оно должно вступить в силу в четверг и может продлиться до шести дней — до выборов 27 октября.

Кроме того, ЦАХАЛ планирует увеличить численность личного состава в ряде подразделений и бригад, в том числе на Западном берегу реки Иордан. Замир заявил, что задача армии заключается в обеспечении безопасного и своевременного проведения демократических выборов.

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