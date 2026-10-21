В Ізраїлі військові почали голосувати на понад 850 дільницях — Jerusalem Post

В Ізраїлі військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали голосувати на військових базах перед виборами до Кнесету, призначеними на 27 жовтня 2026 року. Для військових відкрили понад 850 виборчих дільниць, повідомляє Jerusalem Post.

Дільниці працюватимуть до дня виборів

За даними ЦАХАЛ, військові дільниці залишатимуться доступними до дня голосування. Це має дати змогу реалізувати виборче право всім військовослужбовцям строкової служби та резервістам, однак роботу дільниць організовуватимуть з урахуванням оперативних потреб.

Офіцерка ЦАХАЛ, відповідальна за вибори, полковниця Веред Бен Єгуда заявила, що армія зробить усе необхідне, аби вибори відбулися за планом. Вона також наголосила на необхідності забезпечити можливість голосування для кожного військовослужбовця, зберігаючи позапартійний і державницький характер армії та цілісність виборчого процесу.

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Обмеження відпусток у війську

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір у понеділок оголосив про обмеження відпусток для всіх підрозділів. Воно має набути чинності в четвер і може тривати до шести днів — до виборів 27 жовтня.

Крім того, ЦАХАЛ планує посилити чисельність особового складу в низці підрозділів і бригад, зокрема на Західному березі Йордану. Замір заявив, що завдання армії полягає в забезпеченні безпечного та своєчасного проведення демократичних виборів.

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