W Izraelu żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) rozpoczęli głosowanie w bazach wojskowych przed wyborami do Knesetu zaplanowanymi na 27 października 2026 roku. Dla wojskowych otwarto ponad 850 lokali wyborczych, informuje Jerusalem Post.

Lokale będą działać do dnia wyborów

Według danych IDF wojskowe lokale wyborcze pozostaną dostępne do dnia głosowania. Ma to umożliwić skorzystanie z prawa wyborczego wszystkim żołnierzom służby zasadniczej i rezerwistom, jednak ich działanie będzie organizowane z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych.

Oficer IDF odpowiedzialna za wybory, pułkownik Vered Ben Yehuda, oświadczyła, że armia zrobi wszystko, co niezbędne, aby wybory odbyły się zgodnie z planem. Podkreśliła również konieczność zapewnienia możliwości głosowania każdemu żołnierzowi, przy zachowaniu bezpartyjnego i państwowego charakteru armii oraz integralności procesu wyborczego.

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Ograniczenia urlopów w wojsku

Szef Sztabu Generalnego IDF generał porucznik Eyal Zamir ogłosił w poniedziałek ograniczenia urlopów dla wszystkich jednostek. Mają one wejść w życie w czwartek i mogą obowiązywać do sześciu dni — do wyborów 27 października.

Ponadto IDF planują zwiększyć liczebność personelu w szeregu jednostek i brygad, w tym na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zamir oświadczył, że zadaniem armii jest zapewnienie bezpiecznego i terminowego przeprowadzenia demokratycznych wyborów.

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