W Tanzanii lider opozycyjnej partii CHADEMA Tundu Lissu rozpoczął głodówkę. Jak podaje Daily Maverick, według partii od poniedziałku odmawia on przyjmowania jedzenia po tym, jak jego prawnikom nie pozwolono wejść do więzienia, w którym jest przetrzymywany.

Przyczyny głodówki

Rzeczniczka CHADEMA Brenda Rupia poinformowała o rozpoczęciu głodówki w serwisie społecznościowym X. Główny doradca prawny partii Rugemeleza Nshala powiedział dziennikarzom, że Lissu planował protest z powodu braku prywatności podczas rozmów z obrońcami. Według niego narusza to orzeczenie sądu.

Rzeczniczka Tanzania Prisons Service Elizabeth Mbezi powiedziała, że służba wkrótce przekaże zaktualizowane informacje o Lissu. Przedstawiciel rządu Gerson Msigwa nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

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Sprawa o zdradę stanu

Lissu, który zajął drugie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku, został w ubiegłym roku oskarżony o zdradę stanu. Prokuratorzy twierdzą, że podstawą zarzutów było przemówienie, w którym miał on rzekomo wzywać społeczeństwo do powstania i zakłócenia wyborów powszechnych. Polityk nie przyznał się do winy, a jego adwokat określił sprawę jako politycznie motywowaną.

Tanzańska komisja wyborcza nie dopuściła CHADEMA do udziału w wyborach, ponieważ partia nie podpisała kodeksu postępowania. Wyborom towarzyszyły protesty i zamieszki. Rządowa komisja śledcza oświadczyła, że przemoc po głosowaniu pochłonęła co najmniej 518 ofiar, przypisując odpowiedzialność protestującym. Sąd ma ogłosić decyzję w sprawie Lissu 6 listopada.

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