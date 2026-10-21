Австрия, Дания, Греция, Нидерланды и Германия ведут с властями Руанды переговоры о создании в этой африканской стране специального центра для мигрантов, которых должны депортировать из Европейского Союза. Речь, в частности, идет о людях, которым отказали в предоставлении убежища. Если переговоры завершатся успешно, первых депортированных могут направить в Руанду уже в 2027 году.

Переговоры с Кигали

Как сообщает RMF24 со ссылкой на AFP, представители пяти государств ЕС в сентябре посетили столицу Руанды Кигали. Делегация из Руанды также недавно побывала в Европе. Европейская комиссия участвует в переговорах в качестве наблюдателя.

Решение по проекту может быть принято до конца года. Его целью называют увеличение числа депортаций лиц, которым отказали в убежище, а также сдерживание новых попыток мигрантов попасть в Европу.

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Критика инициативы

Идея вызвала критику. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что такие меры неэффективны и не соответствуют европейским ценностям.

Великобритания и Руанда реализовывали подобный проект с 2022 года. Однако после многочисленных юридических препятствий правительство Кира Стармера отказалось от его реализации.

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