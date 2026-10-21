Austria, Dania, Grecja, Niderlandy i Niemcy prowadzą z władzami Rwandy rozmowy w sprawie utworzenia w tym afrykańskim kraju specjalnego ośrodka dla migrantów, którzy mają zostać deportowani z Unii Europejskiej. Chodzi w szczególności o osoby, którym odmówiono przyznania azylu. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, pierwsi deportowani mogą zostać skierowani do Rwandy już w 2027 roku.

Rozmowy z Kigali

Jak informuje RMF24, powołując się na AFP, przedstawiciele pięciu państw UE we wrześniu odwiedzili Kigali, stolicę Rwandy. Delegacja z Rwandy również niedawno przebywała w Europie. Komisja Europejska uczestniczy w negocjacjach jako obserwator.

Decyzja w sprawie projektu może zostać podjęta do końca roku. Jego celem ma być zwiększenie liczby deportacji osób, którym odmówiono azylu, a także powstrzymanie nowych prób dotarcia migrantów do Europy.

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Krytyka inicjatywy

Pomysł wywołał krytykę. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że takie działania są nieskuteczne i nie odpowiadają europejskim wartościom.

Wielka Brytania i Rwanda realizowały podobny projekt od 2022 roku. Jednak po licznych przeszkodach prawnych rząd Keira Starmera zrezygnował z jego realizacji.

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