Izraelskie siły zatrzymały Brada Landera, kandydata Partii Demokratycznej do Izby Reprezentantów USA, podczas zbioru oliwek w wiosce Nahalin, na południe od Betlejem, na okupowanym Zachodnim Brzegu w Palestynie. Wraz z nim zatrzymano Palestyńczyków, Izraelczyków i zagranicznych wolontariuszy towarzyszących miejscowym rolnikom, poinformował Asharq Al-Awsat.

Według izraelskiej organizacji praw człowieka Rabbis for Human Rights oraz żydowskiej północnoamerykańskiej organizacji T'ruah w zbiorach uczestniczyło około 80 wolontariuszy. Lander napisał w serwisie społecznościowym X, że został zatrzymany wraz z grupą rabinów i ochotników. Później, według obu organizacji, kandydat został zwolniony.

Stanowisko izraelskiej policji i wojska

Izraelska policja oświadczyła, że zatrzymała zbierających oliwki oraz dziesiątki izraelskich i zagranicznych aktywistów w pobliżu ogrodzenia izraelskiego osiedla. Według policji zbiór oliwek na tym obszarze był zakazany. Jeden z cudzoziemców został zwolniony po tym, jak ustalono, że kandyduje do Kongresu USA.

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Wojsko ze swojej strony poinformowało, że do przeprowadzenia zbiorów na tym obszarze konieczne było wcześniejsze uzgodnienie, którego nie dokonano. Potwierdziło zatrzymanie obecnych osób, ale nie stwierdziło, że sam zbiór oliwek był zakazany.

Zatrzymani wolontariusze

Pełniący obowiązki dyrektora Rabbis for Human Rights Anton Goodman powiedział, że wojsko i policja przybyły około dwóch godzin po rozpoczęciu zbiorów. Według niego uczestnikom przekazano, że tego ranka obszar został ogłoszony zamkniętą strefą wojskową. Organizatorzy twierdzą, że nie wiedzieli o tej decyzji i zgodzili się opuścić teren, jednak powiedziano im, że nie mogą odejść z powodu rzekomego naruszenia porządku publicznego.

Goodman oświadczył, że Lander był jedyną osobą zwolnioną w tamtym momencie, a pozostali zatrzymani mieli zostać przesłuchani. Dyrektorka wykonawcza T'ruah, rabinka Jill Jacobs, która również była wśród zatrzymanych, poinformowała, że wśród nich było ponad 30 obywateli USA, a także obywatele Wielkiej Brytanii i Kanady. Ambasada USA w Jerozolimie potwierdziła, że wie o doniesieniach dotyczących zatrzymania Amerykanów i monitoruje sytuację.

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