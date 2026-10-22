W Lahaurze w Pakistanie Shahrez Khan, syn Aleemy Khan — siostry założyciela PTI Imrana Khana — zwrócił się do Sądu Najwyższego w Lahaurze z żądaniem uwolnienia matki i dwóch ciotek: Noreen Niazi oraz Uzmy Khan. We wniosku wskazano, że kobiety nadal są przetrzymywane w więzieniu Kot Lakhpat, choć okres ich zatrzymania upłynął.

Okres zatrzymania zakończył się 19 października

Jak podaje Dawn, wszystkie trzy siostry Imrana Khana zostały zatrzymane we wrześniu na podstawie rozporządzenia Pendżabu o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku. Ich 30-dniowe zatrzymanie nastąpiło w trakcie przygotowań PTI do planowanego marszu protestacyjnego do Islamabadu.

Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku nakazy zatrzymania wydano 20 września, a okres ich obowiązywania zakończył się 19 października. Mimo wystąpień administracja więzienia nie uwolniła kobiet, twierdzi wnioskodawca. Jako pozwanych w sprawie wskazano sekretarza spraw wewnętrznych Pendżabu, generalnego inspektora policji, szefa policji w Lahaurze oraz naczelnika więzienia Kot Lakhpat.

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Argumenty wniosku

We wniosku stwierdzono, że siostry Imrana Khana nie są poszukiwane w związku z żadną sprawą. Wyrażono w nim również obawę, że jeśli nie zostaną uwolnione, kobiety mogą zostać wciągnięte w sfabrykowane sprawy karne.

Wnioskodawca wskazał także, że zatrzymanie sióstr jest związane z ich próbami doprowadzenia do uwolnienia brata. Prosi sąd o uznanie nakazów zatrzymania za nieważne, zawieszenie ich działania oraz zobowiązanie kierownictwa więzienia do doprowadzenia kobiet do sądu i ich uwolnienia. Rozpatrzenie wniosku wyznaczono na czwartek, a sprawę rozpozna sędzia Abher Gul Khan.

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