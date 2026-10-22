В Лахоре, Пакистан, Шахрез Хан, сын Алимии Хан — сестры основателя PTI Имрана Хана, — обратился в Высокий суд Лахора с требованием освободить мать и двух теток: Норин Ниази и Узму Хан. В заявлении указано, что женщины до сих пор содержатся в тюрьме Кот-Лахпат, хотя срок их задержания истек.

Срок содержания завершился 19 октября

Как сообщает Dawn, все три сестры Имрана Хана были задержаны в сентябре на основании Ордонанса Пенджаба о поддержании общественного порядка 1960 года. Их 30-дневное задержание произошло на фоне подготовки PTI к запланированному протестному маршу в Исламабад.

Согласно данным заявления, приказы о задержании были выданы 20 сентября, а срок их действия завершился 19 октября. Несмотря на обращения, администрация тюрьмы не освободила женщин, утверждает заявитель. В качестве ответчиков по делу названы секретарь по внутренним делам Пенджаба, генеральный инспектор полиции, руководитель полиции Лахора и начальник тюрьмы Кот-Лахпат.

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Аргументы заявления

В заявлении утверждается, что сестер Имрана Хана не разыскивают в рамках какого-либо дела. Также в нем выражено опасение, что в случае их неосвобождения женщин могут втянуть в сфабрикованные уголовные дела.

Заявитель также указал, что задержание сестер связано с их попытками добиться освобождения брата. Он просит суд признать приказы о задержании недействительными, приостановить их действие и обязать руководство тюрьмы доставить женщин в суд и освободить их. Рассмотрение заявления назначили на четверг, дело будет слушать судья Абхер Гул Хан.

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