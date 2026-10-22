Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył 21 października na wiecu wyborczym w Dimonie, że jedynym sposobem wyeliminowania zagrożenia ze strony Iranu jest obalenie obecnych władz tego kraju. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Oświadczenie Netanjahu

Według izraelskiego premiera Iran dążył do zniszczenia Izraela i wyprodukowania bomb nuklearnych, lecz Izrael temu zapobiegł. Twierdzi on, że Teheran nie zrezygnował ze swoich zamiarów.

Netanjahu poinformował również, że wydał odpowiednie polecenie Siłom Obronnym Izraela, wywiadowi Mosad i innym służbom bezpieczeństwa. Nie sprecyzował, kiedy i w jaki sposób polecenie to zostanie wykonane.

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Oświadczenie padło w ostatnim tygodniu napiętej kampanii wyborczej w Izraelu. Według Financial Times, na który powołuje się Asharq Al-Awsat, Netanjahu na początku tego miesiąca polecił izraelskim wojskowym zaplanowanie wznowienia ataków na Iran. Publikacja poinformowała również, że prezydent USA Donald Trump sprzeciwił się temu pomysłowi.

Ostrzeżenie ministra obrony

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył tego samego dnia podczas ceremonii ukończenia szkoły oficerskiej na południu kraju, że irański reżim znajduje się w najsłabszej sytuacji w całej swojej historii. Jego zdaniem słabość ta może skłonić Teheran do najbardziej radykalnych kroków.

Katz oświadczył również, że Izrael wykrył próby swoich przeciwników, na czele z Iranem i jego sojusznikami, przeprowadzenia ataków, które mogłyby wpłynąć na wynik nadchodzących izraelskich wyborów.

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