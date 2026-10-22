Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 октября на предвыборном митинге в Димоне заявил, что единственным способом устранить угрозу со стороны Ирана является свержение действующей там власти. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявление Нетаньяху

По словам израильского премьера, Иран стремился уничтожить Израиль и изготовить ядерные бомбы, но Израиль этому помешал. Он утверждает, что Тегеран не отказался от своих намерений.

Нетаньяху также сообщил, что отдал соответствующее распоряжение Армии обороны Израиля, разведке «Моссад» и другим службам безопасности. Когда и каким образом это распоряжение будет выполнено, он не уточнил.

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Заявление прозвучало в последнюю неделю напряжённой предвыборной кампании в Израиле. По данным Financial Times, на которые ссылается Asharq Al-Awsat, Нетаньяху ранее в этом месяце поручил израильским военным планировать возобновление ударов по Ирану. Издание также сообщило, что президент США Дональд Трамп выступил против этой идеи.

Предупреждение министра обороны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в тот же день на церемонии выпуска офицеров на юге страны заявил, что иранский режим находится в самом слабом положении за всё время. По его мнению, эта слабость может подтолкнуть Тегеран к наиболее радикальным шагам.

Кац также заявил, что Израиль выявил попытки его противников, возглавляемых Ираном и его союзниками, осуществить атаки, которые могли бы повлиять на результат предстоящих израильских выборов.

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