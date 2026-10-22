以色列总理本雅明·内塔尼亚胡10月21日在迪莫纳的一场竞选集会上表示，消除来自伊朗威胁的唯一方式是推翻该国现政权。Asharq Al-Awsat报道。

内塔尼亚胡的声明

这位以色列总理称，伊朗曾试图摧毁以色列并制造核弹，但以色列阻止了这一行动。他声称，德黑兰并未放弃其意图。

内塔尼亚胡还表示，他已向以色列国防军、摩萨德情报机构及其他安全部门下达了相应指令。他未说明这一指令将在何时以及以何种方式执行。

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该声明发表在以色列紧张竞选活动的最后一周。据Asharq Al-Awsat援引英国《金融时报》报道，内塔尼亚胡本月早些时候指示以色列军方规划恢复对伊朗的打击。该媒体还报道称，美国总统唐纳德·特朗普反对这一想法。

国防部长的警告

以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨同日在该国南部举行的一场军官毕业典礼上表示，伊朗政权正处于有史以来最弱的境地。他认为，这种弱势可能会推动德黑兰采取最激进的行动。

卡茨还表示，以色列发现，其对手在伊朗及其盟友领导下，正试图发动可能影响即将举行的以色列选举结果的袭击。

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