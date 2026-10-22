Syryjski kanał telewizyjny Alikhbariah poinformował, że rano 22 października izraelscy wojskowi wkroczyli do wsi Dżamla na zachodzie syryjskiej prowincji Daraa, rozmieścili snajperów na dachach budynków mieszkalnych i otworzyli ogień w dzielnicach mieszkalnych. Anadolu Agency podała to, powołując się na syryjskiego nadawcę.

Rajd w Dżamli

Według Alikhbariah podczas rajdu lądowego izraelscy wojskowi przeszukali kilka domów we wsi. Kanał telewizyjny twierdzi, że podczas operacji wojskowi prowadzili nieukierunkowany ostrzał na obszarach mieszkalnych. Bezpośrednio po rajdzie nie pojawiły się informacje o zabitych ani rannych.

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Ostrzał w pobliżu Abidinu

Dzień przed rajdem, 21 października, izraelskie czołgi ostrzelały obrzeża wsi Abidin na zachodzie prowincji Daraa, podała Alikhbariah. Anadolu Agency zaznaczyła również, że izraelskie siły wielokrotnie przeprowadzały rajdy na południu Syrii po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku. Według agencji Izrael uznał wówczas za nieważne porozumienie o rozdzieleniu sił z 1974 roku i przejął kontrolę nad syryjską strefą buforową.

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