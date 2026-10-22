Сирийский телеканал Alikhbariah заявил, что утром 22 октября израильские военные вошли в деревню Джамла на западе сирийской провинции Дараа, разместили снайперов на крышах жилых домов и открыли огонь в жилых кварталах. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на сирийского вещателя.

Рейд в Джамле

По данным Alikhbariah, во время наземного рейда израильские военные обыскали несколько домов в деревне. Телеканал утверждает, что во время операции военные вели неизбирательный огонь в жилых районах. Сразу после рейда сообщений о погибших или раненых не поступало.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обстрел вблизи Абидина

За день до рейда, 21 октября, израильские танки обстреляли окрестности деревни Абидин на западе провинции Дараа, сообщил Alikhbariah. Anadolu Agency также отметило, что израильские силы неоднократно проводили рейды на юге Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. По данным агентства, тогда Израиль объявил недействительным соглашение о разъединении сил 1974 года и взял под контроль сирийскую буферную зону.

Читай нас в