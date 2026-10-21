В Палау лидеры тихоокеанских стран одобрили заявку Израиля на статус партнера Форума тихоокеанских островов, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Решение по заявке

По словам Саара, о решении лидеров ему сообщил генеральный секретарь Форума тихоокеанских островов Барон Дивавеси Вака. Израиль подал заявку во время визита Саара на Фиджи в июне.

До включения Израиля у Форума было 21 партнер по диалогу, среди которых США, Китай, Япония и Европейский союз. Как указано на сайте объединения, такими партнерами являются страны и организации за пределами тихоокеанского региона, которые имеют значительные интересы на островах и участвуют в обсуждениях и инициативах по региональному развитию и безопасности.

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Планируемое сотрудничество

Саар сообщил, что Израиль будет сотрудничать с Форумом в вопросах управления водными ресурсами, опреснения воды, сельского хозяйства, изменения климата, инноваций и устойчивого развития. Стороны также должны подготовить совместный план действий и создать механизм контроля за его выполнением.

Ранее в этом году Израиль открыл посольство на Фиджи, которое также обслуживает еще девять тихоокеанских островных стран, сказал Саар. По его словам, Папуа — Новая Гвинея, Фиджи и Науру открыли посольства в Иерусалиме после прихода к власти нынешнего правительства Израиля.

В то же время Форум тихоокеанских островов публично не подтвердил статус Израиля и не ответил на запрос издания о комментарии.

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