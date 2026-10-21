Саар заявив, що Ізраїль став партнером Форуму тихоокеанських островів — Jerusalem Post

У Палау лідери тихоокеанських країн схвалили заявку Ізраїлю на статус партнера Форуму тихоокеанських островів, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Рішення щодо заявки

За словами Саара, про рішення лідерів йому повідомив генеральний секретар Форуму тихоокеанських островів Барон Дівасесі Вака. Ізраїль подав заявку під час візиту Саара до Фіджі у червні.

До включення Ізраїлю Форум мав 21 партнера з діалогу, серед яких США, Китай, Японія та Європейський Союз. Як зазначено на сайті об’єднання, такими партнерами є країни та організації поза межами тихоокеанського регіону, які мають значні інтереси на островах і беруть участь в обговореннях та ініціативах щодо регіонального розвитку й безпеки.

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Запланована співпраця

Саар повідомив, що Ізраїль співпрацюватиме з Форумом у питаннях управління водними ресурсами, опріснення води, сільського господарства, зміни клімату, інновацій і сталого розвитку. Сторони також мають підготувати спільний план дій та створити механізм контролю за його виконанням.

Раніше цього року Ізраїль відкрив посольство на Фіджі, яке також обслуговує ще дев’ять тихоокеанських острівних країн, сказав Саар. За його словами, Папуа-Нова Гвінея, Фіджі та Науру відкрили посольства в Єрусалимі після приходу до влади чинного уряду Ізраїлю.

Водночас Форум тихоокеанських островів публічно не підтвердив статус Ізраїлю та не відповів на запит видання про коментар.

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