W Palau przywódcy państw Pacyfiku zatwierdzili wniosek Izraela o status partnera Forum Wysp Pacyfiku, oświadczył izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Decyzja w sprawie wniosku

Według Saara o decyzji przywódców poinformował go sekretarz generalny Forum Wysp Pacyfiku Baron Divavesi Waqa. Izrael złożył wniosek podczas wizyty Saara na Fidżi w czerwcu.

Przed włączeniem Izraela Forum miało 21 partnerów dialogu, w tym USA, Chiny, Japonię i Unię Europejską. Jak podano na stronie organizacji, takimi partnerami są państwa i organizacje spoza regionu Pacyfiku, które mają istotne interesy na wyspach i uczestniczą w dyskusjach oraz inicjatywach dotyczących rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa.

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Planowana współpraca

Saar poinformował, że Izrael będzie współpracował z Forum w kwestiach zarządzania zasobami wodnymi, odsalania wody, rolnictwa, zmian klimatu, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Strony mają również przygotować wspólny plan działania i stworzyć mechanizm kontroli jego realizacji.

Wcześniej w tym roku Izrael otworzył ambasadę na Fidżi, która obsługuje również dziewięć innych państw wyspiarskich Pacyfiku, powiedział Saar. Według niego Papua-Nowa Gwinea, Fidżi i Nauru otworzyły ambasady w Jerozolimie po dojściu do władzy obecnego rządu Izraela.

Jednocześnie Forum Wysp Pacyfiku publicznie nie potwierdziło statusu Izraela i nie odpowiedziało na prośbę redakcji o komentarz.

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