Izraelskie Siły Obronne (IDF) w sobotę skierowały jednostki w rejon palestyńskiej wsi Dżalud w strefie B na Zachodnim Brzegu Jordanu w Izraelu, aby ewakuować izraelskich obywateli. Pożar wybuchł na miejscu, gdy wojsko skierowano w ten rejon — poinformował w niedzielę Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie IDF.

Ewakuacja w pobliżu Dżaludu

Według wojska chodzi o obszar w strefie B na Zachodnim Brzegu Jordanu. W nagłówku publikacji osoby te nazwano izraelskimi uczestnikami zamieszek, a ewakuację określono jako przymusową. W głównym tekście komunikatu wojsko nazwało ich izraelskimi obywatelami.

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Okoliczności pożaru

Okoliczności wybuchu pożaru są nadal badane — poinformowało wojsko. Przyczyna zapłonu jest obecnie ustalana. W oświadczeniu wojskowym nie podano innych szczegółów dotyczących incydentu. Jerusalem Post zaznaczył, że materiał jest aktualizowany.

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