Afrykański Kongres Demokratyczny (ADC) w sobotę rozpoczął kampanię wyborczą w mieście Owerri w stanie Imo w Nigerii, przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Partia oświadczyła, że będzie opowiadać się za przejrzystym rządzeniem i szybkimi zmianami na szczeblu lokalnym, informuje Premium Times Nigeria.

Wypowiedzi uczestników kampanii

Były gubernator stanu Imo Emeka Ihedioha powiedział, że popiera kandydatów ADC ze względu na ich uczciwość i wspólną wizję rządzenia. Według niego kandydaci podzielają jego filozofię polityczną.

Ihedioha powiedział również, że kolejne administracje stanowe nie kontynuowały projektów rozpoczętych podczas jego kadencji: budowy 27 stadionów rad lokalnych i rozbudowy plantacji Adapalm. Twierdzi, że wybór kandydatów ADC zapewni pełną autonomię administracyjną radom lokalnym, co umożliwiłoby im przeprowadzanie pilnych napraw dróg w społecznościach wiejskich.

Krajowy przewodniczący ADC David Mark, reprezentowany na wydarzeniu przez krajowego wiceprzewodniczącego partii Bona Unachukwu, nazwał dużą liczbę obecnych zwolenników oznaką szerokiego poparcia dla partii. Wezwał wyborców do poparcia wszystkich kandydatów ADC, stwierdzając, że pomoże to przezwyciężyć trudności i problemy bezpieczeństwa w stanie Imo i Nigerii.

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Obietnice kandydatów

Przewodniczący partii w strefie Owerri Ben Mere wezwał zwolenników do rozpowszechniania programu ADC w każdym okręgu i każdej wsi stanu. Zapewnił członków partii, że jej struktura w strefie jest zjednoczona i gotowa walczyć o zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

Kandydat ADC do Senatu z okręgu Imo East Uchenna Ofoegbu powiedział, że jego głównymi zadaniami będą walka z ubóstwem i skuteczna reprezentacja ustawodawcza. Wśród obietnic wyborczych wymienił wsparcie młodzieży i kobiet, odbudowę dróg wiejskich oraz poprawę usług medycznych w społecznościach. Według niego partia planuje również przedstawić strategie ochrony głosów wyborców.

Kandydat do Izby Reprezentantów z federalnego okręgu Owerri Okey Amadi obiecał skoncentrować się na bezpieczeństwie, usługach medycznych i rozliczalności, w tym poprzez regularne sprawozdania ze swojej pracy. Oświadczył również, że zamierza bronić interesów swojego okręgu w organie ustawodawczym. Podczas wydarzenia flagi partyjne wręczono kandydatom ADC do parlamentu stanowego i Zgromadzenia Narodowego.

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