Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 14 województwach kraju. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 18:00 w sobotę do godz. 11:00 w niedzielę, informuje Interia.

Gdzie będą obowiązywać ostrzeżenia

Ostrzeżenie obejmuje w całości województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Obowiązuje także na znacznej części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Według prognozy IMGW na obszarach objętych ostrzeżeniem widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Miejscami okresowo spodziewane jest duże zachmurzenie.

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Śliskie drogi

Mgła może osadzać się na powierzchniach i powodować powstawanie szronu. W związku z tym nawierzchnia dróg może stać się bardzo śliska, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

W nocy z soboty na niedzielę minimalna temperatura na południowym wschodzie i wschodzie Polski osiągnie minus 6 stopni Celsjusza. W centralnych regionach spodziewane są około minus 4 stopnie, a na zachodzie — około 0 stopni. W ciągu dnia temperatura w żadnym regionie nie przekroczy 9 stopni.

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