Африканский демократический конгресс (ADC) в субботу начал предвыборную кампанию в городе Оверри, штат Имо, Нигерия, в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Партия заявила, что будет выступать за прозрачное управление и быстрые изменения на местном уровне, сообщает Premium Times Nigeria.

Заявления участников кампании

Бывший губернатор штата Имо Эмека Ихедиоха заявил, что поддерживает кандидатов ADC из-за их добросовестности и общего видения управления. По его словам, кандидаты разделяют его политическую философию.

Ихедиоха также заявил, что последующие администрации штата не продолжили проекты, начатые в период его полномочий: строительство 27 стадионов местных советов и расширение плантации Adapalm. Он утверждает, что избрание кандидатов ADC обеспечит полную административную автономию местных советов, что позволило бы им проводить срочный ремонт дорог в сельских общинах.

Национальный председатель ADC Дэвид Марк, которого на мероприятии представлял национальный вице-председатель партии Бон Уначукву, назвал большое число присутствовавших сторонников признаком широкой поддержки партии. Он призвал избирателей поддержать всех кандидатов ADC, заявив, что это поможет преодолеть трудности и проблемы безопасности в штате Имо и Нигерии.

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Обещания кандидатов

Председатель партии в зоне Оверри Бен Мере призвал сторонников распространять программу ADC в каждом округе и селе штата. Он заверил членов партии, что ее структура в зоне сплочена и готова бороться за победу на предстоящих выборах.

Кандидат ADC в Сенат от округа Имо-Ист Учена Офоегбу заявил, что его главными задачами будут преодоление бедности и эффективное законодательное представительство. Среди предвыборных обещаний он назвал поддержку молодежи и женщин, восстановление сельских дорог и улучшение медицинских услуг в общинах. По его словам, партия также планирует представить стратегии защиты голосов избирателей.

Кандидат в Палату представителей от федерального округа Оверри Окей Амади пообещал уделять внимание безопасности, медицинским услугам и подотчетности, в том числе через регулярную отчетность о своей работе. Он также заявил о намерении отстаивать интересы своего округа в законодательном органе. Во время мероприятия партийные флаги были вручены кандидатам ADC в парламент штата и Национальную ассамблею.

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