在澳大利亚，南澳大利亚州地区法院的一名法官表示，不会对43岁的祖贝达·哈博尼马尼判处监禁。她六岁的女儿贝妮塔·恩蒂赫布瓦约在阿德莱德郊区的一起交通事故后死亡。据澳大利亚广播公司新闻报道，该女子的最终判决将于11月宣布。

十字路口事故

事故发生在去年10月5日，地点是阿德莱德北部弗吉尼亚的金路与彭菲尔德路交叉口。哈博尼马尼驾驶一辆白色小型货车，在路口未让行，导致车辆与一辆皮卡车相撞。

她的女儿受重伤，并在事故五天后死亡。该女子另外两名孩子和皮卡车司机也受伤。哈博尼马尼此前已就一项造成死亡罪和三项因危险驾驶造成伤害罪认罪。

她的律师安德鲁·艾告诉法庭，这名女子在前往教堂的路上错过了平时的转弯处，试图回到原路线，因此失去了方向感。

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受害者的立场

遇难女孩的父亲杰森·比尔吉尔马纳请求不要监禁他的前伴侣。他表示，他们其他正在经历失去姐妹之痛的孩子，需要母亲的爱、照料、指引和支持。

皮卡车司机杰森·佩特曼表示，他在事故后遭受严重脑震荡，至今仍在克服其后果。他四岁的女儿当时也在车内：她没有受到身体伤害，但事故对她的心理状态产生了重大影响。佩特曼称，他无法原谅哈博尼马尼，但不希望她的家人承受额外痛苦，也不希望她被监禁。

检察官玛丽·罗卡表示，适当的处罚是监禁刑期，但不反对判处缓刑。法官乔安娜·富勒告诉被告，她不会通过将其送入监狱而让她与孩子们分离。

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