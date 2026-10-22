W Australii sędzia Sądu Okręgowego Australii Południowej oświadczyła, że nie wymierzy kary więzienia 43-letniej Zubedzie Habonimanie, której sześcioletnia córka Benita Ntihebuwayo zmarła po wypadku drogowym na przedmieściach Adelajdy. Jak podaje ABC News, ostateczny wyrok wobec kobiety ma zostać ogłoszony w listopadzie.

Wypadek na skrzyżowaniu

Do wypadku doszło 5 października ubiegłego roku na skrzyżowaniu King Road i Penfield Road w Virginii, na północy Adelajdy. Habonimana prowadziła białego minivana i nie ustąpiła pierwszeństwa na skrzyżowaniu, w wyniku czego samochód zderzył się z pickupem.

Jej córka doznała ciężkich obrażeń i zmarła pięć dni po wypadku. Obrażeń doznało także dwoje pozostałych dzieci kobiety oraz kierowca pickupa. Habonimana wcześniej przyznała się do jednego zarzutu spowodowania śmierci i trzech zarzutów spowodowania szkody przez niebezpieczną jazdę samochodem.

Jej prawnik Andrew Ey powiedział sądowi, że w drodze do kościoła kobieta minęła zwykły skręt, próbowała wrócić na trasę i w rezultacie straciła orientację.

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Stanowiska poszkodowanych

Ojciec zmarłej dziewczynki, Jason Birgirmana, poprosił, aby jego była partnerka nie została uwięziona. Jak powiedział, ich pozostałe dzieci, które przeżywają stratę siostry, potrzebują matczynej miłości, opieki, wskazówek i wsparcia.

Kierowca pickupa Jason Pateman powiedział, że po wypadku doznał ciężkiego wstrząśnienia mózgu i nadal zmaga się z jego skutkami. W samochodzie znajdowała się również jego czteroletnia córka: nie doznała fizycznych obrażeń, jednak wypadek znacząco wpłynął na jej stan psychiczny. Pateman oświadczył, że nie może wybaczyć Habonimanie, lecz nie chce dodatkowego cierpienia dla jej rodziny i nie chce, aby trafiła do więzienia.

Prokuratorka Marie Rocca oświadczyła, że właściwą karą jest pozbawienie wolności, jednak nie sprzeciwiła się orzeczeniu takiej kary w zawieszeniu. Sędzia Joanna Fuller powiedziała oskarżonej, że nie rozdzieli jej z dziećmi, wysyłając ją do więzienia.

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