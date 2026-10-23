Mieszkaniec La Paz w Meksyku przyniósł blender do biura Federalnej Komisji Energii Elektrycznej (CFE) i przygotował salsę na korytarzu instytucji. W ten sposób protestował przeciwko brakowi dostaw prądu, który, jak twierdził, trwał trzy tygodnie, choć rachunek został opłacony, informuje Mexico News Daily.

Protest z blenderem

Mężczyzna oświadczył, że przekazał CFE potwierdzenie płatności i składał skargi, jednak nie przywrócono mu dostaw energii. Powiedział również, że następnego dnia może przynieść do biura pralkę i wyprać tam swoje rzeczy, jeśli instytucja nie przywróci usługi.

„Dobrze potrafią odłączać prąd, ale gdy chodzi o jego przywrócenie…”, — powiedział mężczyzna. Dodał, że nie chce nikomu przeszkadzać. Niektóre media nazywały go sprzedawcą tacos. Protest obserwowali odwiedzający biuro oraz pracownicy CFE, a informacje o zdarzeniu rozprzestrzeniały się w mediach społecznościowych.

Imienia mężczyzny nie podano. Media nie sprecyzowały również, w jakiej społeczności mieszka ani z jakiego powodu odłączono mu dostawy prądu. Nie wiadomo, czy wrócił do biura z pralką, ani czy przywrócono mu energię elektryczną.

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Przerwy w dostawach prądu w La Paz

Protest odbył się po co najmniej dwóch niedawnych przerwach w dostawach energii elektrycznej w gminie La Paz. 13 października awaria związana z podstacją pozbawiła prądu ponad 13 120 odbiorców w miejscowościach El Triunfo, San Antonio, Los Planes i El Sargento. Wcześniej informowano o przerwie w dostawach, która trwała pięć dni.

Problemy z dostawami energii elektrycznej w La Paz odnotowywano także wcześniej. W sierpniu mieszkańcy opublikowali manifest, w którym zażądali od CFE, rządu federalnego i Kongresu podjęcia działań po serii przerw, z których część trwała ponad dobę. Skarżyli się także na wahania napięcia i przerwy w dostawach podczas upałów.

Podobny protest odbył się 6 października w Tijuanie: miejscowi mieszkańcy, którzy zgłaszali od trzech do pięciu dni bez prądu, przynieśli do biura CFE zepsutą żywność i zostawili ją w strefie obsługi klienta.

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