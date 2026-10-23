Władze Tajpej na Tajwanie broniły żądania usunięcia z publicznej tablicy ogłoszeń w teatrze Wellspring naklejek popierających ustawodawcę Demokratycznej Partii Postępowej i kandydata na burmistrza Tajpej Pumę Shena. Jak informuje Taipei Times, spór dotyczył miejskiego teatru, z którego korzysta zespół Our Theatre przy wystawianiu spektaklu Louder!.

Stanowisko zespołu teatralnego

Zespół z miasta Chiayi poinformował, że zwrócił się do komisarza Departamentu Kultury Tajpej, Tsai Shih-pinga, po tym, jak administracja obiektu poprosiła o usunięcie naklejek. Według Our Theatre komisarz wyraził zaniepokojenie, starając się chronić zespół przed politycznymi kontrowersjami.

Our Theatre uważa tablicę ogłoszeń za wolną przestrzeń, w której odwiedzający mogą wymieniać poglądy, i oświadczył, że szanuje prawo każdego widza do wyrażania swojego stanowiska.

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Puma Shen nazwał sytuację powtórzeniem wcześniejszego sporu, gdy ulicznych sprzedawców proszono, by nie umieszczali politycznych przekazów ani haseł. Według niego zasada neutralności administracyjnej dotyczy urzędników państwowych i publicznych obiektów, ale nie sprzedawców ani zespołów teatralnych.

Argumenty władz miejskich

Tsai Shih-ping oświadczył, że miejskie przepisy zakazują partyjnych przekazów w obiektach należących do gminy. Podkreślił, że neutralność administracyjna dotyczy nie tylko urzędników państwowych, lecz także publicznych obiektów i organizacji, które z nich korzystają, aby przestrzenie kulturalne pozostawały czyste i profesjonalne.

Według urzędnika departament zareagowałby tak samo na naklejki popierające burmistrza Tajpej Changa Wan-ana z Kuomintangu. Tsai zaznaczył także, że miejskie obiekty Tajpej od wielu lat przestrzegają tych samych zasad neutralności.

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