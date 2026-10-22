В Австралии судья Окружного суда Южной Австралии заявила, что не назначит наказание в виде лишения свободы 43-летней Зубеде Хабонимани, чья шестилетняя дочь Бенита Нтихебувайо умерла после ДТП в пригороде Аделаиды. Как сообщает ABC News, окончательный приговор женщине должны огласить в ноябре.

Авария на перекрестке

ДТП произошло 5 октября прошлого года на перекрестке Кинг-роуд и Пенфилд-роуд в Вирджинии, на севере Аделаиды. Хабонимани управляла белым минивэном и не уступила дорогу на перекрестке, вследствие чего автомобиль столкнулся с пикапом.

Ее дочь получила тяжелые травмы и умерла через пять дней после аварии. Еще двое детей женщины и водитель пикапа получили травмы. Ранее Хабонимани признала вину по одному эпизоду причинения смерти и трем эпизодам причинения вреда вследствие опасного управления автомобилем.

Ее адвокат Эндрю Ай сообщил суду, что по дороге в церковь женщина пропустила привычный поворот, пыталась вернуться на маршрут и из-за этого была дезориентирована.

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Позиции потерпевших

Отец погибшей девочки Джейсон Биргирмана попросил не заключать его бывшую партнершу в тюрьму. По его словам, другие их дети, переживающие потерю сестры, нуждаются в материнской любви, заботе, наставлениях и поддержке.

Водитель пикапа Джейсон Пейтмен рассказал, что после аварии перенес тяжелое сотрясение мозга и до сих пор преодолевает его последствия. В машине также находилась его четырехлетняя дочь: физических травм она не получила, однако авария существенно повлияла на ее психологическое состояние. Пейтмен заявил, что не может простить Хабонимани, однако не желает дополнительных страданий ее семье и не хочет, чтобы ее заключили в тюрьму.

Прокурор Мари Рокка заявила, что надлежащим наказанием является срок лишения свободы, однако не возражала против назначения такого срока условно. Судья Джоанна Фуллер сказала обвиняемой, что не будет разлучать ее с детьми, отправляя в тюрьму.

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