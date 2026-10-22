哥伦比亚国家警察的两个部门表示，未掌握与澳大利亚联邦警察（AFP）就新成立的国际联合调查小组达成协议的数据，该小组旨在打击毒品贩运。5月，AFP专员克里西·巴雷特表示，AFP和新西兰警方将资助国际联合调查小组（IJIT），其任务是收集有关非法毒品运输的证据。

据澳大利亚ABC新闻报道，该小组原计划包括驻哥伦比亚首都波哥大的AFP警员。他们本应与哥伦比亚、美国和墨西哥执法人员以及国际刑警组织合作，以打击经太平洋向澳大利亚运送毒品的活动。

仅有意向书

哥伦比亚国家警察禁毒部门在回应《时代报》提出的信息公开请求时表示，没有登记在案的与IJIT有关的议定书、协议或程序数据。该部门还指出，未向AFP提供有关毒品的行动情报，也未在该小组框架内开展联合行动，包括查获毒品或实施拘留。

该部门表示，目前仅有一份意向书，规定了合作和信息交流的框架。ABC新闻指出，该文件于8月由哥伦比亚国家警察少将赫苏斯·亚历杭德罗·巴雷拉·佩尼亚与AFP共同签署。该信未提及IJIT，也未界定禁毒部门在这一机制内的职能、责任或程序。

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该小组尚未开始工作

AFP发言人表示，IJIT尚未开始运作。该发言人称，8月，AFP与哥伦比亚国家警察就意向书签订了一项补充协议，这将使该小组能够专注于跨国有组织犯罪网络。AFP未说明IJIT开始工作的时间。

哥伦比亚警方刑事调查部门也表示，没有数据能够确定AFP是否参与了自2025年1月1日至今年10月6日进行的174起毒品贩运调查。此外，该机构表示，没有关于在IJIT框架内使用哥伦比亚禁毒情报在太平洋或加勒比海识别或拦截可疑船只的信息。

AFP曾表示，自年初以来，地方和国际执法机构在太平洋查获了17吨毒品，主要是可卡因。据ABC新闻报道，截至7月，大多数此类查获发生在法属波利尼西亚，AFP警员没有实际参与拦截行动。这些拦截均未发生在澳大利亚领海。

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