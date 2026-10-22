Dwie jednostki Policji Narodowej Kolumbii oświadczyły, że nie mają danych o umowie z Australijską Policją Federalną (AFP) dotyczącej nowej międzynarodowej wspólnej grupy dochodzeniowej ds. zwalczania handlu narkotykami. W maju komisarz AFP Krissy Barrett poinformowała, że AFP i policja Nowej Zelandii będą finansować International Joint Investigations Team (IJIT), która ma gromadzić dowody dotyczące nielegalnych transportów narkotyków.

Jak informuje ABC News Australia, w skład grupy mieli wejść funkcjonariusze AFP w stolicy Kolumbii, Bogocie. Mieli współpracować z kolumbijskimi, amerykańskimi i meksykańskimi organami ścigania oraz z Interpolem, aby przeciwdziałać dostawom narkotyków przez Pacyfik do Australii.

Tylko list intencyjny

Departament antynarkotykowy Policji Narodowej Kolumbii w odpowiedzi na wniosek El Tiempo o dostęp do informacji oświadczył, że nie ma zarejestrowanych danych o protokołach, umowach ani procedurach związanych z IJIT. Poinformowano również, że nie przekazywano AFP operacyjnych informacji dotyczących narkotyków ani nie prowadzono wspólnych działań operacyjnych, w tym konfiskat narkotyków lub zatrzymań, w ramach tej grupy.

Według departamentu obecnie istnieje jedynie list intencyjny, który określa ramy współpracy i wymiany informacji. ABC News podaje, że dokument został wspólnie podpisany w sierpniu przez generała majora Policji Narodowej Kolumbii Jesúsa Alejandro Barrerę Peñę oraz AFP. W liście nie wspomniano o IJIT ani nie określono funkcji, odpowiedzialności czy procedur departamentu antynarkotykowego w ramach tego mechanizmu.

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Grupa jeszcze nie rozpoczęła pracy

Przedstawiciel AFP oświadczył, że IJIT nie rozpoczęła jeszcze działalności. Według niego w sierpniu AFP i Policja Narodowa Kolumbii zawarły dodatkową umowę do listu intencyjnego, która pozwoli grupie skoncentrować się na sieciach transnarodowej przestępczości zorganizowanej. AFP nie sprecyzowała terminu rozpoczęcia pracy IJIT.

Departament dochodzeń kryminalnych kolumbijskiej policji również poinformował, że nie ma danych pozwalających ustalić udział AFP w 174 dochodzeniach dotyczących handlu narkotykami, prowadzonych od 1 stycznia 2025 roku do 6 października tego roku. Ponadto urząd oświadczył, że nie ma informacji o wykorzystywaniu kolumbijskiego wywiadu antynarkotykowego do wykrywania lub przechwytywania podejrzanych jednostek pływających na Pacyfiku lub Morzu Karaibskim w ramach IJIT.

AFP informowała, że od początku roku lokalne i międzynarodowe organy ścigania skonfiskowały na Pacyfiku 17 ton narkotyków, głównie kokainy. Według ABC News, do lipca większość takich konfiskat miała miejsce w Polinezji Francuskiej, a funkcjonariusze AFP fizycznie nie uczestniczyli w przechwyceniach. Żadne z tych przechwyceń nie miało miejsca na australijskich wodach terytorialnych.

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