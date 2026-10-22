Два подразделения Национальной полиции Колумбии заявили, что не располагают данными о соглашении с Австралийской федеральной полицией (AFP) по поводу новой международной совместной следственной группы по противодействию наркотрафику. В мае комиссар AFP Крисси Барретт сообщила, что AFP и полиция Новой Зеландии будут финансировать International Joint Investigations Team (IJIT), призванную собирать доказательства относительно незаконных партий наркотиков.

Как сообщает ABC News Australia, в группу должны были войти сотрудники AFP в столице Колумбии Боготе. Они должны были взаимодействовать с колумбийскими, американскими и мексиканскими правоохранителями, а также Интерполом, чтобы противодействовать поставкам наркотиков через Тихий океан в Австралию.

Только письмо о намерениях

Антинаркотический департамент Национальной полиции Колумбии в ответ на запрос El Tiempo о доступе к информации заявил, что не имеет зарегистрированных данных о протоколах, соглашениях или процедурах, связанных с IJIT. Там также отметили, что не передавали AFP оперативную информацию о наркотиках и не проводили совместных оперативных мероприятий, в частности изъятий наркотических веществ или задержаний, в рамках этой группы.

По данным департамента, в настоящее время существует только письмо о намерениях, определяющее рамки сотрудничества и обмена информацией. ABC News отмечает, что документ в августе совместно подписали генерал-майор Национальной полиции Колумбии Хесус Алехандро Баррера Пенья и AFP. В письме не упоминается IJIT и не определяются функции, ответственность или процедуры антинаркотического департамента в рамках этого механизма.

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Группа еще не начала работу

Представитель AFP заявил, что IJIT еще не начала работу. По его словам, в августе AFP и Национальная полиция Колумбии заключили дополнительное соглашение к письму о намерениях, которое позволит группе сосредоточиться на сетях транснациональной организованной преступности. Срок начала работы IJIT в AFP не уточнили.

Департамент криминальных расследований колумбийской полиции также сообщил, что не располагает данными, которые позволили бы установить участие AFP в 174 расследованиях наркотрафика, проведенных с 1 января 2025 года по 6 октября этого года. Кроме того, ведомство заявило, что не имеет информации об использовании колумбийской антинаркотической разведки для выявления или перехвата подозрительных судов в Тихом океане или Карибском море в рамках IJIT.

AFP сообщала об изъятии с начала года 17 тонн наркотиков, преимущественно кокаина, местными и международными правоохранительными органами в Тихом океане. По информации ABC News, по состоянию на июль большинство таких изъятий произошло во Французской Полинезии, а сотрудники AFP физически не участвовали в перехватах. Ни один из этих перехватов не произошел в австралийских территориальных водах.

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