巴基斯坦国家问责局（NAB）已请求政府将审理腐败案件的法定门槛从5亿巴基斯坦卢比降至5000万卢比。该机构主席、退役中将纳齐尔·艾哈迈德·巴特在与媒体会面时表示，《黎明报》报道。

巴特表示，现行限制使该局无法受理涉嫌腐败金额低于5亿卢比的案件。NAB提议将这一门槛降低十倍至5000万卢比，以便该机构能够调查重大腐败案件。

关于返还土地的声明

NAB主席还表示，该机构已将被他人侵占的土地归还国家。其中，据他所说，包括巴基斯坦铁路公司235,622卡纳尔土地。巴特估计这些归还土地的价值为6.78万亿卢比。

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NAB运营总干事阿姆贾德·奥拉赫表示，2026年第三季度，该局归还了价值9.18万亿卢比的国有土地。他说，自2023年以来NAB归还资产的总价值为11.524万亿卢比，而2026年归还的土地及其他资产的总价值为14.6万亿卢比。

后续工作方向

奥拉赫还表示，该局已向4,280名受害者的银行账户转入9.08亿卢比。巴特称，NAB后续工作方向包括发现能源部门、Evacuee Trust Property Board、国有企业以及矿产和矿物开采领域的腐败问题。

铁路秘书赛义德·马扎尔·阿里·沙阿向《黎明报》证实，NAB已归还大面积被侵占的土地。他表示，当局正在制定出售归还资产的程序，所得资金计划用于未来项目以及铁路及其服务的现代化。

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