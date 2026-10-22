У Пакистані NAB просить знизити поріг корупційних справ до 50 млн рупій — Dawn

Національне бюро з підзвітності Пакистану (NAB) звернулося до уряду з проханням знизити встановлений законом поріг для розгляду корупційних справ із 500 млн до 50 млн пакистанських рупій. Про це під час зустрічі з медіа заявив голова відомства, відставний генерал-лейтенант Назір Ахмед Батт, повідомляє Dawn.

За словами Батта, чинне обмеження не дозволяє бюро братися за справи, у яких сума ймовірної корупції становить менш як 500 млн рупій. NAB запропонувало зменшити цей поріг удесятеро — до 50 млн рупій, щоб відомство могло розслідувати значні корупційні справи.

Заяви про повернення земель

Голова NAB також заявив, що відомство повернуло державі землі, захоплені іншими особами. Серед них, за його словами, — 235 622 канали землі Пакистанської залізниці. Батт оцінив вартість цієї повернутої землі у 6,78 трлн рупій.

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Генеральний директор з операцій NAB Амджад Аулакх повідомив, що в третьому кварталі 2026 року бюро повернуло державні землі вартістю 9,18 трлн рупій. За його словами, загальна вартість повернутих NAB активів від 2023 року становить 11,524 трлн рупій, а сукупна вартість земель та інших активів, повернутих у 2026 році, — 14,6 трлн рупій.

Подальші напрями роботи

Аулакх також повідомив, що бюро перерахувало 908 млн рупій на банківські рахунки 4 280 постраждалих осіб. Батт назвав подальшими напрямами роботи NAB виявлення корупції в енергетичному секторі, Evacuee Trust Property Board, державних підприємствах, а також у сферах видобутку корисних копалин і мінералів.

Секретар залізниць Саїд Мажар Алі Шах підтвердив Dawn, що NAB повернуло значні площі захопленої землі. За його словами, влада розробляє процедуру продажу повернутих активів, а отримані кошти планують спрямувати на майбутні проєкти та модернізацію залізниці й її послуг.

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