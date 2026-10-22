Национальное бюро подотчетности Пакистана (NAB) обратилось к правительству с просьбой снизить установленный законом порог для рассмотрения коррупционных дел с 500 млн до 50 млн пакистанских рупий. Об этом во время встречи со СМИ заявил глава ведомства, отставной генерал-лейтенант Назир Ахмед Батт, сообщает Dawn.

По словам Батта, действующее ограничение не позволяет бюро заниматься делами, в которых сумма предполагаемой коррупции составляет менее 500 млн рупий. NAB предложило уменьшить этот порог в десять раз — до 50 млн рупий, чтобы ведомство могло расследовать значительные коррупционные дела.

Заявления о возврате земель

Глава NAB также заявил, что ведомство вернуло государству земли, захваченные другими лицами. Среди них, по его словам, — 235 622 канала земли Пакистанских железных дорог. Батт оценил стоимость этой возвращенной земли в 6,78 трлн рупий.

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Генеральный директор NAB по операциям Амджад Аулакх сообщил, что в третьем квартале 2026 года бюро вернуло государственные земли стоимостью 9,18 трлн рупий. По его словам, общая стоимость возвращенных NAB активов с 2023 года составляет 11,524 трлн рупий, а совокупная стоимость земель и других активов, возвращенных в 2026 году, — 14,6 трлн рупий.

Дальнейшие направления работы

Аулакх также сообщил, что бюро перечислило 908 млн рупий на банковские счета 4 280 пострадавших лиц. Батт назвал дальнейшими направлениями работы NAB выявление коррупции в энергетическом секторе, Evacuee Trust Property Board, государственных предприятиях, а также в сферах добычи полезных ископаемых и минералов.

Секретарь железных дорог Саид Мажар Али Шах подтвердил Dawn, что NAB вернуло значительные площади захваченной земли. По его словам, власти разрабатывают процедуру продажи возвращенных активов, а полученные средства планируют направить на будущие проекты и модернизацию железной дороги и ее услуг.

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