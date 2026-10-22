Pakistańskie Narodowe Biuro Odpowiedzialności (NAB) zwróciło się do rządu z prośbą o obniżenie ustawowego progu rozpatrywania spraw korupcyjnych z 500 mln do 50 mln rupii pakistańskich. Podczas spotkania z mediami poinformował o tym szef instytucji, emerytowany generał porucznik Nazir Ahmed Butt, podaje Dawn.

Według Butta obecne ograniczenie uniemożliwia biuru zajmowanie się sprawami, w których kwota domniemanej korupcji wynosi mniej niż 500 mln rupii. NAB zaproponowało dziesięciokrotne obniżenie tego progu — do 50 mln rupii — aby instytucja mogła badać istotne sprawy korupcyjne.

Oświadczenia o zwrocie ziemi

Szef NAB oświadczył również, że instytucja zwróciła państwu ziemie zajęte przez inne osoby. Wśród nich, jak powiedział, znajduje się 235 622 kanałów ziemi Pakistańskich Kolei. Butt oszacował wartość tej zwróconej ziemi na 6,78 bln rupii.

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Dyrektor generalny NAB ds. operacji Amjad Aulakh poinformował, że w trzecim kwartale 2026 roku biuro zwróciło państwowe ziemie o wartości 9,18 bln rupii. Według niego łączna wartość aktywów zwróconych przez NAB od 2023 roku wynosi 11,524 bln rupii, a łączna wartość ziem i innych aktywów zwróconych w 2026 roku — 14,6 bln rupii.

Dalsze kierunki pracy

Aulakh poinformował również, że biuro przelało 908 mln rupii na rachunki bankowe 4 280 poszkodowanych osób. Butt jako dalsze kierunki pracy NAB wskazał wykrywanie korupcji w sektorze energetycznym, Evacuee Trust Property Board, przedsiębiorstwach państwowych, a także w sektorach wydobycia surowców i minerałów.

Sekretarz ds. kolei Syed Mazhar Ali Shah potwierdził Dawn, że NAB zwróciło znaczne obszary zajętej ziemi. Według niego władze opracowują procedurę sprzedaży zwróconych aktywów, a uzyskane środki planują przeznaczyć na przyszłe projekty oraz modernizację kolei i jej usług.

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