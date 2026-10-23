Wideo rozpowszechniane na X jako rzekome nagranie niszczenia przez Izrael drzew oliwnych na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu w Palestynie zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji. Nagranie przedstawiające buldożery wyrywające drzewa zaczęło krążyć 14 października 2026 roku i zebrało ponad 200 tys. wyświetleń w kilku postach.

Oznaki generowania przez Gemini

Jak informuje France 24, sprawdzenie nagrania narzędziem Google SynthID wykryło znak wodny wskazujący, że wideo zostało stworzone przez chatbota Gemini. W prawym dolnym rogu kadru, gdzie zwykle znajduje się oznaczenie Gemini, nałożono obraz ze znakiem akceptacji.

Nagranie zawiera także błędy wizualne typowe dla generowania przez AI. W szczególności łyżka jednej z koparek na początku wideo ma nietypowe zęby, a po kilku sekundach jej wygląd się zmienia. Kolejne drzewo w tle upada, zanim dotknie go sprzęt.

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Rozpowszechnianie nagrania

Wideo publikowały konta o propalestyńskim stanowisku. Udostępnił je również zespół komunikacyjny Administracji Palestyńskiej, jednak później post został usunięty. Nagranie opublikowali palestyński ambasador w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz palestyńskie medium Quds.

Rzeczywiste przypadki niszczenia drzew

Jednocześnie niszczenie palestyńskich gajów oliwnych na Zachodnim Brzegu jest udokumentowanym problemem. Pod koniec września Reuters opublikował zdjęcia przedstawiające buldożery izraelskiej armii wyrywające drzewa oliwne w wiosce Deir Nizam w centralnej części Zachodniego Brzegu. Według Ministerstwa Rolnictwa Palestyny od 2023 roku na tym obszarze zniszczono, wyrwano lub spalono co najmniej 100 tys. drzew oliwnych.

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