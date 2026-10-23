В секторе Газа в результате израильских ударов и стрельбы в отдельных инцидентах погибли не менее четырех человек, заявили медики анклава. Об этом сообщает Cyprus Mail.

В городе Газа удар по автомобилю унес жизнь как минимум одного человека. Ранее медики сообщали о двух погибших. На опубликованных с места кадрах видно, как экстренные службы в оранжевых жилетах гасят водой охваченный огнем автомобиль, вокруг которого собрались люди.

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По данным медиков, удар убил палестинца, ехавшего на велосипеде в южной части Хан-Юниса. Еще один мужчина погиб возле лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Женщина погибла в результате стрельбы неподалеку от лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по боевикам ХАМАС в Хан-Юнисе, Нусейрате и городе Газа. В то же время армия Израиля сообщила, что ей ничего не известно об инциденте в Джабалии.

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Заявления сторон

Контролируемое ХАМАС Министерство внутренних дел Газы заявило, что израильский авиаудар в районе Тель-эль-Хава попал в автомобиль сотрудников полицейского подразделения по борьбе с наркотиками. По его данным, погиб унтер-офицер, еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

Израиль утверждает, что ХАМАС перевооружается и осуществляет атаки, нарушая перемирие, заключенное год назад, и в последние недели усилил удары по группировке. ХАМАС отвергает эти обвинения и заявляет, что Израиль подрывает мирное соглашение по Газе.

По данным органов здравоохранения сектора Газа, с начала перемирия там погибли не менее 1 500 палестинцев. Израиль сообщает о гибели четырех своих военных за этот период.

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