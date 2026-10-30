在有报道称政府可能寻求其辞职的背景下，尼泊尔警察总长丹·巴哈杜尔·卡尔基在加德满都与高级警官举行了一场紧急的五小时会议。会议在纳克萨尔地区的警察总部举行，从14时持续至19时，《加德满都邮报》报道。

讨论警方声誉

参加会议的包括警察高级警监、副总监以及其他在首都工作的高级官员。警方中央发言人、副总监阿比·纳拉扬·卡夫莱表示，与会者讨论了治安形势、当前问题以及社交媒体上流传的话题。

他说，警官们还谈到，他们认为有人有针对性地传播误导性信息，损害警方的声誉、专业性和工作。执法部门在会后声明中表示，将调查试图将该部门卷入争议的行为，并将根据现行法律采取法律行动。

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可能辞职的传闻

此次会议是在有报道称政府据称希望卡尔基离职的背景下举行的。据该报报道，首相办公室的一些官员对他处理涉及有影响力人士的调查的方式不满，尤其是他坚持在逮捕过程中遵守程序。

一名会议参与者称，卡尔基谈到了针对警方的攻击，并呼吁同事保持团结。当一名高级警官问及政府中是否有人要求他辞职时，据该参与者称，警察总长作出了否定回答。

执政的拉斯特里亚·斯瓦坦特拉党议员卡根德拉·苏纳尔曾公开指控卡尔基在为参与3月5日选举的临时新兵采购制服时可能存在违规行为。公共账目委员会已成立一个小组委员会审查这项采购。另外，媒体还出现了关于卡尔基与伊纳姆·萨普科塔谈话的报道；萨普科塔是一名因涉嫌洗钱和银行违法行为而受到调查的中间人。

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