Глава полиции Непала Дан Бахадур Карки провел в Катманду экстренное пятичасовое совещание со старшими офицерами на фоне сообщений о том, что правительство может добиваться его отставки. Встреча в штаб-квартире полиции в районе Наксал продолжалась с 14:00 до 19:00, сообщает Kathmandu Post.

Обсуждение репутации полиции

В совещании участвовали старшие суперинтенданты полиции, заместители генерального инспектора и другие высокопоставленные должностные лица, работающие в столице. Центральный представитель полиции, заместитель генерального инспектора Абхи Нараян Кафле, заявил, что участники обсудили ситуацию с правопорядком, актуальные вопросы и темы, распространяемые в социальных сетях.

По его словам, офицеры также говорили о, по их мнению, целенаправленном распространении вводящей в заблуждение информации, наносящей ущерб репутации, профессионализму и работе полиции. В заявлении по итогам заседания правоохранители сообщили, что будут расследовать попытки втянуть ведомство в споры и примут правовые меры в соответствии с действующим законодательством.

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Слухи о возможной отставке

Встреча состоялась на фоне сообщений, что правительство якобы хочет, чтобы Карки покинул свой пост. По данным издания, некоторые чиновники в офисе премьер-министра недовольны его подходом к расследованиям с участием влиятельных лиц, в частности его настойчивостью в соблюдении процедуры при арестах.

Один из участников совещания рассказал, что Карки заявил об атаках на полицию и призвал коллег сохранять единство. Когда один из старших офицеров спросил, просил ли кто-то в правительстве его уйти в отставку, глава полиции, по словам участника, ответил отрицательно.

Депутат правящей партии «Растрия Сватантра» Хагендра Сунар публично выдвигал против Карки обвинения относительно возможных нарушений при закупке формы для временных новобранцев, привлеченных к выборам 5 марта. Комитет по государственным счетам создал подкомитет для проверки этой закупки. Отдельно в СМИ появлялись сообщения о разговорах Карки с Инамом Сапкотой — посредником, которого расследуют по подозрениям в отмывании денег и банковских правонарушениях.

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